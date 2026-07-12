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23:53, 11 июля 2026Россия

Заплыв на сапах обернулся трагедией в Ленобласти

«112»: Женщина погибла в ходе заплыва на сапах в Ленобласти
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В Ленинградской области две женщины отправились кататься на сапбордах в непогоду. Одна из них погибла, сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняется, вторую пропавшую женщину сейчас ищут. Инцидент произошел в акватории Финского залива у поселка Шепелево.

Женщины решили поплавать на сапах без спасательных жилетов и в итоге не вернулись на берег. Тело одной из них было обнаружено спасателями. Поиски второй отдыхающей еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга загадочно исчез перед тем, как вылететь в отпуск. Мужчина вышел из дома 14 июня, сел в такси и доехал до воздушной гавани, однако вскоре связь с ним пропала. Родственники в это время ждали его в аэропорту.

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