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01:55, 12 июля 2026Интернет и СМИ

Залужного уличили в признании поражения Украины

Журналист Христофору: Залужный фактически признал поражение Украины в конфликте с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Он прокомментировал статью Залужного в британской газете Telegraph, отметив, что в ней экс-главком ВСУ указал Западу на преждевременность объявлений о победе.

«Если ее детально разобрать и прочитать все, что написал Залужный, то можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. (...) Эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает», — сказал журналист.

В своей статье Залужный также подчеркнул, что способность Украины продолжать боевые действия во многом зависит от постоянной поддержки союзников. Однако, по его словам, в этом вопросе «наблюдаются тревожные признаки напряженности».

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