Mash: Пашу Техника решили оставить в рехабе до осени

Попавшего в рехаб российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) решили оставить в реабилитационном центре до осени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что лечение музыканта в столичной частной психиатрической и наркологической клинике района Печатники продлится как минимум до сентября. Сообщается, что последний раз Техник выходил на связь в январе. Он заявлял, что проходит лечение и «выйдет нескоро». По данным Mash, пребывание в рехабе обойдется исполнителю и его команде в два миллиона рублей.

В 2022 году рэпер был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как музыкант оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.