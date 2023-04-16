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16:38, 16 апреля 2023Культура

Пашу Техника решили оставить в рехабе до осени

Mash: Пашу Техника решили оставить в рехабе до осени

Кадр: Gazgolder / YouTube

Попавшего в рехаб российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) решили оставить в реабилитационном центре до осени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что лечение музыканта в столичной частной психиатрической и наркологической клинике района Печатники продлится как минимум до сентября. Сообщается, что последний раз Техник выходил на связь в январе. Он заявлял, что проходит лечение и «выйдет нескоро». По данным Mash, пребывание в рехабе обойдется исполнителю и его команде в два миллиона рублей.

В 2022 году рэпер был госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Незадолго до того, как музыкант оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

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Варвара Кошечкина
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