Рэпера Пашу Техника вновь госпитализировали из-за передозировки и потери сознания

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Об этом сообщает РЕНТ ТВ.

Незадолго до того, как музыкант оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

Врач, обследовавший Ивлева в кинике, сообщил, что его сердечно-сосудистая система уже не реагирует на передозировку запрещенным препаратами, а давление — в пределах нормы.

7 октября стало известно, что у музыканта произошел припадок из-за передозировки седативными препаратами. В больнице рэпера подключили к ИВЛ. Медики также ввели его в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Через день музыкант пришел в себя.

Позже Паша Техник рассказал о призыве Марадоны встать на лыжи, пока тот находился в коме.