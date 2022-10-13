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10:46, 13 октября 2022Культура

Находившийся в коме Паша Техник рассказал о призыве Марадоны встать на лыжи

Находившийся в коме Паша Техник заявил, что Марадона просил его встать на лыжи

Кадр: «Gazgolder» / YouTube

Находившийся в коме Паша Техник заявил, что ему удалось пообщаться с аргентинским футболистом Диего Марадоной, умершим в 2020 году. Об этом артист сообщил президенту футбольного клуба «Козлы» Goody, передает Sport.ru.

По словам Goody, Паша Техник позвонил ему и рассказал, что «пообщался» со знаменитым спортсменом, пока находился в коме, и тот призвал его прекратить употребление запрещенных веществ и заняться спортом.

«Я просыпаюсь утром, мне звонит Паша Техник: "Брат, я вышел из комы". Шутка или не шутка, но он сказал, что когда был в коме, к нему пришел Диего Марадона и сказал: "Брат, хватит с этой гадостью. Хватит с этими своими курилочками, пивасиком. Давай, вставай на лыжи, есть отличный клуб — ФК "Козлы". Приходи на просмотр, тебя возьмут"», — рассказал президент ФК.

После состоявшегося диалога Goody предложил Технику посетить тренировки в клубе, а также подчеркнул, что перед участниками «Козлов» стоят «задачи выходить из группы, побеждать» и им «не нужна клоунада».

По словам президента ФК, рэпер сумел изменить свой образ жизни и теперь регулярно занимается спортом: «Он поменял полностью свое мировоззрение, и если раньше он куролесил, то сейчас Пашок — за спорт. Это очень круто, то что Паша показывает пример молодежи, что не нужно кушать таблетки, а нужно именно пинать мячик с "Козлами", это очень приятно».

7 октября стало известно, что у музыканта произошел припадок из-за передозировки седативными препаратами. В больнице рэпера подключили к ИВЛ. Медики также ввели его в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Через день Паша Техник вышел из комы.

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Анастасия Астахова
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