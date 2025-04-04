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09:48, 4 апреля 2025Культура

Раскрыта требующаяся для спасения Паши Техника сумма

Бывшая жена Паши Техника: На спасение рэпера требуется более 12 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @techniquepashalive

Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что на спасение музыканта требуется 5 миллионов бат (более 12 миллионов рублей). Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

Также предполагается, что общая сумма лечения может превысить 10 миллионов бат (около 25 миллионов рублей).

Карицкая отметила, что на данный момент решается вопрос о том, чтобы доставить Ивлева в другую больницу при помощи воздушной скорой помощи. «Мы щас идем на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале где ничего и ничем ему не помогают», — написала Карицкая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что в палату Паши Техника пригласили священника.

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