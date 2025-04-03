В палату к Паше Технику привели священника

Бывшая жена Паши Техника сообщила, что в палату рэпера пригласили священника

В палату госпитализированного в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) пригласили священника. Об этом бывшая жена артиста Ева Карицкая сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня у Паши в госпитале был батюшка, который его отмаливал. Я была в его палате около двух часов. Надеемся на лучшее, прогнозы неутешительные», — сообщила Карицкая.

По ее словам, для улучшения состояния рэпера его необходимо перевести в другую больницу, но пока это не представляется возможным. Перевозка осложняется тем, что музыкант подключен к ЭКМО. Девушка призвала фанатов Техника сходить в церковь и помолиться за него.

Ранее стало известно, что Технику понадобились лекарства из России. Уточнялось, что исполнителя необходимо перевести в более современный госпиталь.