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13:12, 3 апреля 2025Культура

В палату к Паше Технику привели священника

Бывшая жена Паши Техника сообщила, что в палату рэпера пригласили священника
Ольга Коровина

Фото: @techniquepashalive

В палату госпитализированного в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) пригласили священника. Об этом бывшая жена артиста Ева Карицкая сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня у Паши в госпитале был батюшка, который его отмаливал. Я была в его палате около двух часов. Надеемся на лучшее, прогнозы неутешительные», — сообщила Карицкая.

По ее словам, для улучшения состояния рэпера его необходимо перевести в другую больницу, но пока это не представляется возможным. Перевозка осложняется тем, что музыкант подключен к ЭКМО. Девушка призвала фанатов Техника сходить в церковь и помолиться за него.

Ранее стало известно, что Технику понадобились лекарства из России. Уточнялось, что исполнителя необходимо перевести в более современный госпиталь.

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