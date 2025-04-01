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12:15, 1 апреля 2025Культура

Госпитализированному в Таиланде Паше Технику понадобились лекарства из России

Бывшая жена Паши Техника сообщила, что рэперу нужны лекарства из России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что музыканту нужны лекарства из России. Соответствующий пост появились в ее Telegram-канале.

«Нужны лекарства, которых нет в Тайланде, но есть в России, ищем лекарства и отправляем в Тай», — говорится в сообщении. Также уточняется, что исполнителя необходимо перевести в «современный госпиталь».

Ранее стало известно, что популярный в России треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, перевел 5 миллионов рублей на лечение Паши Техника.

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