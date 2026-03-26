Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

Дмитриев: Киев осознал, что получит гарантии США после вывода войск из Донбасса

Киев осознал, что получит гарантии безопасности США лишь после вывода своих войск из Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters объявил, что Вашингтон требует от Киева вывода войск из Донбасса. Взамен, добавил он, США предоставят гарантии безопасности.

«Это понимание, которое он озвучил вчера, в общем, не может не радовать. Потому что он наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса», — заявил Дмитриев. Спецпредставитель Путина подчеркнул, что в связи с этим российские дипломаты ведут активный диалог для поиска правильного решения конфликта.

Позже Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde отказался выводить Вооруженные силы Украины с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.