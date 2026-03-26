14:25, 26 марта 2026

Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

Дмитриев: Киев осознал, что получит гарантии США после вывода войск из Донбасса
Алевтина Запольская

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Киев осознал, что получит гарантии безопасности США лишь после вывода своих войск из Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters объявил, что Вашингтон требует от Киева вывода войск из Донбасса. Взамен, добавил он, США предоставят гарантии безопасности.

«Это понимание, которое он озвучил вчера, в общем, не может не радовать. Потому что он наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса», — заявил Дмитриев. Спецпредставитель Путина подчеркнул, что в связи с этим российские дипломаты ведут активный диалог для поиска правильного решения конфликта.

Позже Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde отказался выводить Вооруженные силы Украины с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Обманутая мошенниками девочка позволила украсть многомиллионные сбережения родителей

    Россия предложила Китаю объединить усилия для мира на Ближнем Востоке

    Россияне пожаловались на огромные очереди за бензином на заправках одной страны

    Международная организация предупредила о скачке инфляции

    Все новости
