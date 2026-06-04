Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

Супруга украинского футболиста Малиновского обвинила жену Сафонова во вранье из-за флага

Жена украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана обвинила супругу российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марину Кондратюк во вранье из-за ситуации с флагом России. Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Малиновская заявила, что российский флаг запрещен правилами. «Не надо придумывать, что кто-то что-то забыл. Его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?» — написала она.

Кондратюк сделала российский флаг из составных частей французского и вынесла его на поле после финального матча Лиги чемпионов. В одном из видео, появившихся в социальных сетях, она заявила, что Сафонов забыл российский флаг.

ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сафонов провел на поле весь матч.