Жена Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага

Жена вратаря ПСЖ Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага

Марина Сафонова, жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, показала сбор вынесенного на поле после финала Лиги чемпионов российского флага. Об этом в своем Telegram-канале сообщила подруга Марины блогер Полина Лысенко.

Марина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом в трансляции было видно, что Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.

«Как производился этот легендарный флаг. Если вы не поняли, то мы сделали российский флаг из составных частей французского», — написала в своем канале Лысенко.

Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.