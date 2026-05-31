Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:56, 31 мая 2026Спорт

Жена Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага

Жена вратаря ПСЖ Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Марина Сафонова, жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, показала сбор вынесенного на поле после финала Лиги чемпионов российского флага. Об этом в своем Telegram-канале сообщила подруга Марины блогер Полина Лысенко.

Марина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом в трансляции было видно, что Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.

«Как производился этот легендарный флаг. Если вы не поняли, то мы сделали российский флаг из составных частей французского», — написала в своем канале Лысенко.

Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России отреагировало на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

    Тревел-блогерша описала круиз в России фразой «слышала все, что происходило у соседей»

    Захарова высказалась о деле стран Прибалтики о дискриминации русских людей

    Отрасли экономики ЕС спрогнозировали кризис после вступления в блок Украины

    ЕС задумался о замораживании потолка цен на российскую нефть

    Россиянам назвали потенциально проблемные кроссоверы с пробегом

    МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по ЗАЭС

    В России ответили на оскорбления бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов

    Жена Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага

    В НАТО отказались считать оборону задачей исключительно военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok