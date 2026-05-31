Жена Сафонова показала сбор вынесенного на поле российского флага

Марина Сафонова, жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, показала сбор вынесенного на поле после финала Лиги чемпионов российского флага. Об этом в своем Telegram-канале сообщила подруга Марины блогер Полина Лысенко.
Марина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом в трансляции было видно, что Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.
«Как производился этот легендарный флаг. Если вы не поняли, то мы сделали российский флаг из составных частей французского», — написала в своем канале Лысенко.
Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.