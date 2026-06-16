Ажиотажный спрос россиян на наличные объяснили

Глава «Гознака» Трачук: Спрос россиян на наличные обусловлен снижением ставок по вкладам

Ажиотажный спрос россиян на наличные, зафиксированный весной этого года, обусловлен в том числе последствиями продолжительного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Об этом заявил глава АО «Гознак» Аркадий Трачук, его слова приводит РИА Новости.

Снижение ключевой ставки повлекло за собой менее выгодные условия по вкладам в крупнейших российских банках. Следствием этого стал вывод денежных средств из финансовых организаций и хранение наличных дома, пояснил Трачук.

Еще одной причиной роста спроса россиян на наличные аналитик назвал усиление фискальной нагрузки на средний и малый бизнес. Повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов и кратное понижение порога уплаты этого налога привело к переходу предпринимателей на наличный способ оплаты, констатировал Трачук.

Ранее на повышение доли «живых» денег в российской экономике указал руководитель «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Так, по итогам апреля объем наличности достиг 20 триллионов, хотя в конце прошлого года показатель составлял всего около 3,3 триллиона.

Подобный тренд, отметил Трачук, вряд ли окажется долгосрочным. Всплески спроса россиян на наличные происходили и раньше, однако вскоре постепенно сходили на нет. «Я бы не сказал, что вижу фундаментальный возврат к наличным», — резюмировал глава «Гознака».