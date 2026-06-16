Российский музыкант рассказал об ответившем матом на вопрос о Ельцине пьяном Сукачеве

Музыкант Стас Намин: Гарик Сукачев сорвал концерт в ходе предвыборной кампании Ельцина

Рок-музыкант Гарик Сукачев, участвовавший в музыкальном туре «Голосуй, или проиграешь» в 1996 году, который проводился для агитации в поддержку первого президента России Бориса Ельцина, ответил матом на вопрос о нем. Об этой ситуации, которая произошла с пьяным артистом во время проведения концертов ведущих звезд эстрады перед президентскими выборами, в интервью «Ленте.ру» рассказал российский музыкант, лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

«В каком-то городе больше, чем надо, выпил Гарик Сукачев. И когда его спросили: "Вы за Ельцина?", он ответил: "Какой ***** Ельцин! Мы никакого отношения к Ельцину не имеем, мы против коммунистов"», — поделился Намин, отметив, что это был единственный такой случай и музыканты в туре не злоупотребляли алкоголем.

Исполнитель вспомнил, что после этого инцидента Сукачева сняли с тура. Это, по словам Намина, произошло не из-за резкого ответа исполнителя журналистам — музыкант якобы слишком много выпил и сорвал концерт. При этом Намин отметил, что никто из исполнителей, которые ездили с ними в тур, не стал плохо относиться к Сукачеву.

Такое бывает. Я его очень люблю и уважаю, а такие мелочи для рок-н-ролльного человека абсолютно нормальная ситуация. Никто его за это не осуждал, все только посмеялись, не выдержал парень Стас Намин музыкант

Перед президентскими выборами в 1996 году рейтинг Ельцина был низким, из-за чего его предвыборный штаб решил провести по всей России серию концертов ведущих звезд эстрады «Голосуй, или проиграешь» — аналогичное название носила предвыборная кампания первого президента России. В концертах приняли участие известные коллективы и музыканты, в том числе «Машина времени», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Сплин», Алла Пугачева, Ирина Аллегрова и Михаил Боярский. На одном из концертов в Москве Ельцин вместе с музыкантом Евгением Осиным станцевал перед миллионом зрителей.

Выборы президента в 1996 году первый и единственный раз в новейшей истории России прошли в два тура — 16 июня и 3 июля. В первом туре участвовали десять кандидатов, и ни один из них не смог набрать более 50 процентов голосов. Во второй тур вышли Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По итогам этого этапа выборов президентом стал Ельцин, набравший 53,82 процента голосов.