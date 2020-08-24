Раскрыт секрет зажигательного предвыборного танца Ельцина в 1996 году

Первый президент России Борис Ельцин по собственной инициативе станцевал в 1996 году с музыкантом Евгением Осиным на предвыборном концерте перед миллионом зрителей. Секрет зажигательного танца политика раскрыл организатор его предвыборной кампании Сергей Лисовский в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«За месяц до этого на одном из совещаний в штабе я говорю: "Хорошо бы Борис Николаевич все-таки на сцену вышел перед молодежью". Они говорят: "Нет, ну что вы. Он себя не очень чувствует". В штабе сидела Дьяченко, и, видимо, она рассказала Борису Николаевичу об этом», — вспомнил Лисовский.

Он отметил, что Ельцин самостоятельно выбрал артиста для выхода на сцену: «Он сам выбрал артиста — то есть, настолько его завело это, что он сам вышел! Идея была, но просто он увидел этот зал, мы тогда собрали почти миллион человек на Васильевском спуске. И эта атмосфера общего единения людей его завела».

Шестая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 24 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1996 году, участии поп-звезд в политике и о том, как радикально меняли имидж известные артисты. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, а пятую — здесь.

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