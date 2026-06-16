Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 16 июня 2026Россия

Назван способ трансляции бойцам ВСУ призыва сдаться

Минобороны: ВС РФ транслируют ВСУ призывы сдаться через установленные на БПЛА аудиоколонки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Российские подразделения на добропольском направлении применили комплексный подход для психологического воздействия на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, операторы FPV-дронов группировки «Центр» использовали одновременно два метода агитации: сброс листовок и трансляцию аудиообращений.

Над позициями ВСУ были разбросаны агитационные материалы, содержащие гарантии сохранения жизни при добровольной сдаче в плен. Одновременно в воздух поднимались беспилотники, оснащенные переносными аудиоколонками. Дроны барражировали на малой высоте, транслируя записанные обращения с призывами сложить оружие и прекратить сопротивление.

Наибольшая интенсивность работы фиксировалась в местах скопления живой силы противника. В военном ведомстве подчеркнули, что комбинированное воздействие — одновременно визуальное и звуковое — подрывает морально-психологическое состояние украинских подразделений и способствует добровольному прекращению их сопротивления.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались ударить по Москве десятками дронов. Что известно об отражении атаки?

    Разоблаченный из-за переписки с украинской разведкой молодой россиянин попал на видео

    Россияне смогут увидеть необычное явление

    Иранский футболист «Ростова» заявил о нечестном положении команды на чемпионате мира

    Китай сделал заявление об Ормузском проливе

    Стало известно о смерти российского депутата в зоне СВО

    Жена Тимура Хайдарова ответила на критику после 11 пластик словами «я перекроенная»

    Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

    Женщина расправилась с сидящим на унитазе партнером и прятала тело 11 месяцев

    Медведев призвал уничтожать и громить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok