Назван способ трансляции бойцам ВСУ призыва сдаться

Минобороны: ВС РФ транслируют ВСУ призывы сдаться через установленные на БПЛА аудиоколонки

Российские подразделения на добропольском направлении применили комплексный подход для психологического воздействия на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, операторы FPV-дронов группировки «Центр» использовали одновременно два метода агитации: сброс листовок и трансляцию аудиообращений.

Над позициями ВСУ были разбросаны агитационные материалы, содержащие гарантии сохранения жизни при добровольной сдаче в плен. Одновременно в воздух поднимались беспилотники, оснащенные переносными аудиоколонками. Дроны барражировали на малой высоте, транслируя записанные обращения с призывами сложить оружие и прекратить сопротивление.

Наибольшая интенсивность работы фиксировалась в местах скопления живой силы противника. В военном ведомстве подчеркнули, что комбинированное воздействие — одновременно визуальное и звуковое — подрывает морально-психологическое состояние украинских подразделений и способствует добровольному прекращению их сопротивления.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.