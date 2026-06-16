Россияне признались в разочаровании отпуском из-за незнания иностранных языков

44 процента россиян испытывают страх упущенной выгоды в отпуске из-за незнания языка

Россияне признались, что регулярно оказываются разочарованы отпуском из-за незнания иностранных языков. Таковы данные исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которые оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, почти половина опрошенных соотечественников (44 процента) рассказали, что испытывают FOMO (страх упущенной выгоды) в путешествиях именно из-за невозможности свободно общаться на другом языке. Из них 4 процента очень часто чувствуют себя «вне контекста» за границей, 15 процентов испытывают это периодически, а 25 процентов редко сталкиваются с таким ощущением.

Полностью не испытывают «языкового FOMO» около половины респондентов (51 процент), а еще 5 процентов отметили, что хорошо владеют иностранными языками и не сталкиваются с подобными проблемами.

Авторы исследования также отметили, что чаще всего чувство упущенных возможностей возникает в живом общении. Так, 32 процента россиян признались, что за границей им не хватает языка для разговоров с другими туристами, 29 процентов — для контактов с местными жителями в кафе, барах и ресторанах, 34 процента — для торга и обсуждения условий покупки с продавцами на рынках и в магазинах.

Кроме того, 24 процента соотечественников рассказали, что не понимают гида на экскурсиях и из-за этого теряют часть впечатлений и интересных деталей о стране и культуре, а еще 25 процентов переживают из-за того, что не понимают объявления в аэропортах, на вокзалах и в транспорте.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, что 35 процентов россиян откажутся от поездки за границу без должного знания языка. Еще 28 процентов респондентов отметили, что поедут в любом случае, хотя и ожидают, что путешествие будет менее комфортным.