Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:06, 7 апреля 2026Путешествия

Россияне признались в нежелании ехать за границу без знания языка

35 процентов россиян откажутся от поездки за границу без должного знания языка
Алина Черненко

Фото: Freepik

35 процентов россиян признались в нежелании ехать за границу, если не успеют к этому моменту «подтянуть» язык. Таковы данные исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Однако большинство соотечественников все же не готовы отказаться от зарубежного отдыха без должного знания языка. Так, 28 процентов респондентов отметили, что поедут в любом случае, хотя и ожидают, что путешествие будет менее комфортным, а 37 процентов уверены, что смогут обойтись и без этого.

Аналитики также выяснили, что чаще всего россияне учат язык перед поездками в Европу — этот вариант выбрали 37 процентов опрошенных. На втором месте оказались путешествия в США, Канаду или Мексику (30 процентов). Еще 24 процента соотечественников готовятся к отдыху в арабских странах и Израиле. Реже всего учат язык для поездок в Австралию и Новую Зеландию (9 процентов).

Ранее специалисты этой же онлайн-школы назвали страны, поездки в которые чаще всего вызывают страх у россиян из-за языкового барьера. Первое место в рейтинге заняли арабские государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok