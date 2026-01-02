Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 2 января 2026Путешествия

Названы вызывающие страх у россиян из-за языкового барьера страны

Skyeng: Россияне боятся ехать в арабские страны из-за языкового барьера
Алина Черненко

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Аналитики онлайн-школы иностранных языков Skyeng назвали страны, поездки в которые чаще всего вызывают страх у россиян из-за языкового барьера. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 23 процента респондентов признались, что из-за недостаточного знания языков боятся посещать арабские страны. Второе место в рейтинге заняли азиатские государства — туда опасаются ехать 18 процентов соотечественников. В тройке зон языковой неуверенности оказалась и Европа. 17 процентов россиян испытывают страх перед путешествием в Германию, Францию, Испанию и другие страны ЕС из-за возможных сложностей в общении.

Материалы по теме:
«У них вовсю играют гормоны» Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
«У них вовсю играют гормоны»Россиянки за границей активно знакомятся с иностранцами. Что их поражает на свиданиях?
11 марта 2024
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Тем временем поездок в США и Канаду боятся 9 процентов опрошенных, а в Африку — 6 процентов. Более трети участников исследования заявили, что не сталкиваются с подобной проблемой.

Несмотря на то, что 65 процентов россиян опасаются путешествовать из-за языкового барьера, большинство из них не готовы полностью отказываться от этого занятия. Лишь 13 процентов признались, что отменят поездку, если не смогут использовать переводчик. Еще 22 процента сделали бы выбор в зависимости от языка в стране — на поездку в места, где люди не говорят на английском, они, вероятно, не решились бы.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, что каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска. Для большинства из них главной мотивацией являются новый опыт и позитивные эмоции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы вероятные исполнители теракта в Хорлах

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    Россиянам назвали способ сократить траты в январе

    Раскрыт способ избежать похмелья с помощью «правила двух стаканов»

    Петросян отказался от выступлений на корпоративах по двум причинам

    Москвич едва не лишился руки при запуске пиротехники в Грузии и попал на видео

    Трамп пригрозил поддержать протестующих в Иране

    Захарова напомнила о молчании Запада при разговоре об украинских терактах

    Названы вызывающие страх у россиян из-за языкового барьера страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok