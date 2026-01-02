Названы вызывающие страх у россиян из-за языкового барьера страны

Skyeng: Россияне боятся ехать в арабские страны из-за языкового барьера

Аналитики онлайн-школы иностранных языков Skyeng назвали страны, поездки в которые чаще всего вызывают страх у россиян из-за языкового барьера. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 23 процента респондентов признались, что из-за недостаточного знания языков боятся посещать арабские страны. Второе место в рейтинге заняли азиатские государства — туда опасаются ехать 18 процентов соотечественников. В тройке зон языковой неуверенности оказалась и Европа. 17 процентов россиян испытывают страх перед путешествием в Германию, Францию, Испанию и другие страны ЕС из-за возможных сложностей в общении.

Тем временем поездок в США и Канаду боятся 9 процентов опрошенных, а в Африку — 6 процентов. Более трети участников исследования заявили, что не сталкиваются с подобной проблемой.

Несмотря на то, что 65 процентов россиян опасаются путешествовать из-за языкового барьера, большинство из них не готовы полностью отказываться от этого занятия. Лишь 13 процентов признались, что отменят поездку, если не смогут использовать переводчик. Еще 22 процента сделали бы выбор в зависимости от языка в стране — на поездку в места, где люди не говорят на английском, они, вероятно, не решились бы.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, что каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска. Для большинства из них главной мотивацией являются новый опыт и позитивные эмоции.