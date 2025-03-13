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10:03, 13 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

Каждый пятый россиянин не представляет отпуск без свиданий с иностранцами
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-школы Skyeng, данные которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что 19 процентов россиян не представляют идеальный отпуск без романтических встреч с иностранцами. Для большинства из них — 35 процентов — главной мотивацией являются новый опыт и позитивные эмоции.

Еще 28 процентов респондентов уверены, что благодаря курортным романам можно лучше узнать культуру страны и посетить интересные экскурсии от местного жителя. При этом 18 процентов туристов рассматривают такие свидания как возможность попрактиковать иностранный язык.

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Кроме того, 10 процентов участников опроса признаются, что свидания с иностранцами позволяют привезти домой яркие истории для друзей, а 8 процентов респондентов отметили, что это отличная возможность походить по красивым и дорогим местам — иностранцы зачастую очень щедры.

Ранее россиянка, которая часто заводит курортные романы в путешествиях, рассказала о неудачном свидании в поездке на Кавказ. Она назвала своего спутника «бельевым маньяком» и удивилась одному необычному пристрастию.

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