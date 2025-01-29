Россиянка поехала на Кавказ ради свидания и описала своего парня фразой «бельевой маньяк»

Российская туристка поехала на Кавказ ради свидания с парнем из сети и описала его фразой «бельевой маньяк». Историей о неудачной встрече она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам 28-летней Сабины, она часто заводит курортные романы во время путешествий по России и за ее пределами. Долгое время Сабина общалась в сети с молодым человеком и мечтала о встрече с ним лично. Приехав на Кавказ, она сходила с ним на долгожданное свидание.

«И вот я в Дагестане, мы отлично проводим время, дело идет к сексу. Он снимает с меня трусы, надевает себе на шею и просит душить его… Десятисекундное молчание. Затем я забрала белье, оделась и ушла», — пожаловалась девушка.

Ранее российская туристка побывала в Стамбуле и описала свидание с турком фразой «еле ноги унесла». Девушка рассказала, что поехала в турецкий город на месяц и в одном из ресторанов познакомилась с местным жителем Махмутом.