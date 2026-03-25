Зеленский рассказал о требовании США для получения гарантий безопасности

21:58, 25 марта 2026

Зеленский сообщил о требовании США к Украине покинуть Донбасс ради гарантий
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Соединенные Штаты Америки требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности. Об этом в интервью Reuters сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии [безопасности] на высоком уровне, как только Украина будет готова покинуть Донбасс», — заявил он.

Глава Украины также рассказал, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие шаги. Президент США по-прежнему выбирает стратегию оказания большего давления на Украину, посетовал Зеленский.

Ранее Дональд Трамп оценил близость заключения соглашения между Россией и Украиной. Он заявил, что Соединенные Штаты близки к этому.

