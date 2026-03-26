11:51, 26 марта 2026

Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. Об этом он заявил в беседе с изданием Le Monde.

«Наши фортификационные сооружения (в Донбассе — прим. «Ленты.ру») являются частью гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие гарантии безопасности», ― отметил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он также рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие решения. По мнению Зеленского, президент США по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Украину.

