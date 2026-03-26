Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

Зеленский не намерен выводить ВСУ из Донбасса ради гарантии безопасности США

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. Об этом он заявил в беседе с изданием Le Monde.

«Наши фортификационные сооружения (в Донбассе — прим. «Ленты.ру») являются частью гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие гарантии безопасности», ― отметил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он также рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие решения. По мнению Зеленского, президент США по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Украину.