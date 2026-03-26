14:47, 26 марта 2026

Россиянин нашел ключи в цветочном горшке и похитил из квартиры миллионы

Мужчина похитил ₽18,6 млн из квартиры москвичей, ключ от которой оставил ребенок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который похитил больше 18 миллионов рублей из квартиры в Москве. Ключи от нее в горшке с цветком после общения с телефонными мошенниками оставила школьница, сообщили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, неизвестные позвонили 14-летней девочке накануне и, представившись работниками госорганов, узнали про сбережения ее родственников. По их указанию она оставила ключи от квартиры в горшке с цветком, который стоял в подъезде дома на улице Строителей. Злоумышленник воспользовался этим, проник в квартиру и вынес оттуда больше 18,6 миллиона рублей. Похищенное он передал сообщникам.

Вора задержали на привокзальной площади при попытке скрыться. Им оказался 20-летний житель Московской области. Его отправили под домашний арест.

Ранее в Когалыме полиция задержала серийного похитителя техники, алкоголя и телефонов, преступление которого попало на видео.

