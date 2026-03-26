14:49, 26 марта 2026

Трамп отверг идею Нетаньяху по Ирану словами «какого черта»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп отверг идею премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призывать граждан Ирана к восстанию против властей. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора двух лидеров.

«Какого черта мы должны призывать людей выходить на улицы, если их там просто перебьют?» — сказал Трамп в ответ на предложение Нетаньяху.

По данным издания, США и Израиль сошлись во мнении по большинству военных целей войны против Ирана, однако их позиции расходятся в вопросе о целесообразности смены режима в Иране и о том, какой уровень хаоса и кровопролития будет считаться приемлемым для достижения этой цели.

Ранее сообщалось, что руководитель израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа перед началом войны с Ираном предлагал Нетаньяху и Трампу план по организации восстания в Иране. Барнеа заявлял, что уже через несколько дней после начала войны его служба сможет мобилизовать иранскую оппозицию, спровоцировав беспорядки и другие акты неповиновения, которые могут привести к падению иранского правительства.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

