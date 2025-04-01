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11:34, 1 апреля 2025Культура

Популярный в России блогер перевел крупную сумму на лечение Паши Техника

Треш-стример Mellstroy перевел 5 миллионов рублей на лечение рэпера Паши Техника
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Паша Техник

Паша Техник. Кадр: ТЕХНИК / YouTube

Популярный в России треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, перевел 5 миллионов рублей на лечение находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом рассказала экс-возлюбленная музыканта Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

«Это очень большая сумма, и мы просто безмерно благодарны. Я благодарна тому, что он вышел на меня, то что мы с ним пообщались. Он это сделал. Спасибо тебе большое. У меня просто нет слов, огромное спасибо», — рассказала Карицкая в видеосообщении.

Ранее стало известно, что к Паше Технику прилетит врач из России. Менеджер артиста отметил, что это стало возможным благодаря финансовой помощи поклонников артиста.

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