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12:47, 31 марта 2025Культура

К Паше Технику прилетит врач из России

Менеджер Паши Техника: К находящемуся в Таиланде рэперу прилетит врач из России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

К рэперу Павлу Ивлеву, более известному как Паша Техник, который находится в больнице Таиланда, прилетит врач из России. Об этом рассказал менеджер артиста в своем Telegram-канале.

«Сегодня к Паше вылетает один из лучших реаниматологов и анестезиологов нашей страны», — заявил представитель Ивлева. Он уточнил, что специалист является «одним из самых ведущих докторов России».

Он также отметил, что это стало возможным благодаря финансовой помощи поклонников артиста.

Ранее бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала о его состоянии.

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