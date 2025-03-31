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11:19, 31 марта 2025Культура

Раскрыты новые подробности состояния Паши Техника

Бывшая жена находящегося в коме Паши Техника заявила, что рэпер ее слышит
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Евы Карицкой

Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая рассказала о его состоянии. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

«Щас была у Паши опять. Держала за руку, умоляла прийти в себя. Сердцебиение увеличилось, значит слышит меня. Душа его пока здесь. Он выживет», — написала Карицкая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Она также опубликовала голосовое сообщение из Telegram-канала «Проект выжившие», в котором врач говорит о том, что у рэпера поражено почти 100 процентов легких. «Скорее всего, даже 100 процентов. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную», — сказал он.

Ранее экс-возлюбленная музыканта заявила, что его состояние остается стабильно плохим. У Техника наблюдаются проблемы с почками, полностью поражены легкие из-за инфекции, а сердце поддерживается благодаря аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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