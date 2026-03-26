Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 26 марта 2026Экономика

Последствия расширения семейной ипотеки на «вторичку» оценили

Девелопер Софронов: Расширение семейной ипотеки повысит спрос на готовое жилье
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Расширение семейной ипотеки на вторичное жилье перераспределит покупательский спрос. О последствиях изменений льготной программы «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Распространив семейную ипотеку на готовое жилье, власти могут изменить баланс сил на рынке и усилить конкуренцию для новостроек. Это, как предполагает девелопер, скажется на темпах продаж в новом фонде, прежде всего в проектах на ранних стадиях строительства. Спрос частично перекочует на вторичный рынок, что Софронов считает естественным последствием введения нового льготного финансового инструмента.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 марта расширить программу семейной ипотеки на «вторичку» в многоквартирных домах в населенных пунктах, где темпы нового строительства остаются низкими. Нововведение будет распространяться на многодетные семьи.

Цены на старый фонд вслед за спросом также пойдут вверх. При этом, как ожидают эксперты, до заградительных значений стоимость не поднимется, а коррекция цен будет носить временный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok