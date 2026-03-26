Последствия расширения семейной ипотеки на «вторичку» оценили

Девелопер Софронов: Расширение семейной ипотеки повысит спрос на готовое жилье

Расширение семейной ипотеки на вторичное жилье перераспределит покупательский спрос. О последствиях изменений льготной программы «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Распространив семейную ипотеку на готовое жилье, власти могут изменить баланс сил на рынке и усилить конкуренцию для новостроек. Это, как предполагает девелопер, скажется на темпах продаж в новом фонде, прежде всего в проектах на ранних стадиях строительства. Спрос частично перекочует на вторичный рынок, что Софронов считает естественным последствием введения нового льготного финансового инструмента.

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 марта расширить программу семейной ипотеки на «вторичку» в многоквартирных домах в населенных пунктах, где темпы нового строительства остаются низкими. Нововведение будет распространяться на многодетные семьи.

Цены на старый фонд вслед за спросом также пойдут вверх. При этом, как ожидают эксперты, до заградительных значений стоимость не поднимется, а коррекция цен будет носить временный характер.