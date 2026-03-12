Готовым квартирам предрекли подорожание из-за ипотеки

Риелтор Сырцов: «Вторичка» подорожает из-за расширения на нее семейной ипотеки

Квартиры на вторичном рынке жилья прибавят в цене из-за распространения на них семейной ипотеки, предрек управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 марта расширить программу семейной ипотеки на «вторичку» в многоквартирных домах в населенных пунктах, где темпы нового строительства остаются низкими. Нововведение будет распространяться на многодетные семьи.

По словам риелтора, в населенных пунктах, где можно будет приобрести жилье в рамках семейной ипотеки, готовые квартиры за счет расширения потенциальной целевой аудитории станут дорожать «ускоренными темпами». При этом, отметил он, их стоимость не вырастет до заградительных значений. «Квадратный метр здесь не будет дорожать так же быстро, как в современных проектах в развитых городах. Разумеется, ввиду значительной амортизации потенциал роста цен на вторичное жилье старше 20 лет ограничен даже с учетом ожидаемой льготной поддержки. К тому же, коррекция будет носить временный характер, а затем цены продолжат стагнировать», — уточнил Сырцов.

Позитивным последствием распространения семейной ипотеки на вторичное жилье специалист назвал возможный рост девелоперской активности в малых городах и поселках в долгосрочной перспективе. Он пояснил, что за счет притока семей в населенных пунктах улучшится демографическая обстановка и постепенно появятся новые рабочие места, и это создаст основания для строительства нового жилья.

Помимо этого, риелтор предположил, что банки станут предъявлять более жесткие требования по оформлению льготной ипотеки на покупку готовой квартиры, чтобы не столкнуться с низкой ликвидностью в случае, если заемщик не сможет платить по кредиту и объект придется продавать, подытожил риелтор.

Ранее член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов заявил, что квартиры в новостройках не подорожают из-за возможной дифференциации ипотечных ставок в зависимости от числа детей.