Экономика
10:16, 12 марта 2026Экономика

Реакцию цен на привязку семейной ипотеки к числу детей оценили

Девелопер Коновалов: Новостройки не подорожают из-за новшеств в семейной ипотеке
Виктория Клабукова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Привязка ставки по семейной ипотеке к количеству детей не повлияет на цены в первичном сегменте. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился член совета директоров компании «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов.

В связи с небольшими лимитами по льготным программам кредитования изменения в условиях выдачи отразятся только на рынке массовых новостроек. Однако даже здесь цены не устремятся вверх после введения дифференцированных ставок. Напротив, как предполагает девелопер, мера приведет к сокращению числа заемщиков и снижению спроса. «Гораздо больше семей решат отложить покупку, переориентироваться на рынок аренды либо приобрести вторичное жилье, нежели рожать больше детей из-за возможности получения ипотечной льготы», — прокомментировал Коновалов. В ожидании оттока клиентов застройщики не станут повышать цены, констатировал эксперт.

Тем не менее это не исключает повышения цен на уровне инфляции из-за проектного финансирования. Первичная недвижимость, по прогнозам Коновалова, серьезно прибавит в стоимости в ближайшие два-три года за счет снижения ключевой ставки и оживления отложенного спроса. При этом дифференциация семейной ипотеки может охладить темпы повышения цен, добавил девелопер.

Ранее в России заявили о неэффективности привязки ставок по ипотеке к числу детей и даже ее вреде для демографии. Риелторы опасаются, что такая мера вовсе лишит мотивации заводить детей, поставив во главу угла многодетные семьи.

