Экономика
13:39, 10 марта 2026Экономика

Последствия привязки ставок по ипотеке к числу детей оценили

Риелтор Сырцов: Дифференциация ставок по ипотеке лишит мотивации заводить детей
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Привязка ставок по семейной ипотеке к количеству детей может не только оказаться неэффективной, но и вовсе навредить демографии в стране. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Дифференциация ипотечных ставок в зависимости от числа детей, как считает риелтор, противоречит изначальной логике льготной программы. Прежде всего семейная ипотека должна не поощрять многодетность, а побуждать россиян не откладывать создание семьи и рождение первого ребенка. Именно семьи с одним ребенком являются основной категорией потенциальных заемщиков, доля которых составляет 55 процентов от всех семей. Однако для них вместо действующих 6 процентов ставка поднимется до 10-12 процентов годовых.

При этом рождение второго и третьего детей, по словам эксперта, зависит далеко не только от наличия жилья. «Доля семей с тремя и более детьми в России составляет около 12 процентов. При этом решение о рождении второго или третьего ребенка зависит не только от доступности ипотеки. Большую роль играют расходы на транспорт, лечение, образование и другие потребности большой семьи», — пояснил Сырцов.

Целевую аудиторию семейной ипотеки определяет и тот факт, что стоимость жилья, рассчитанного на семью с двумя детьми, зачастую просто выходит за пределы кредитного лимита. Сумма, предусмотренная льготной программой, позволит приобрести студию или однокомнатную квартиру, но не более. Вместо подъема ставки для малодетных семей Сырцов предлагает оставить ее на прежнем уровне для семей с одним ребенком и уменьшать до 4 или 2 процентов с рождением последующих.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Для семей с одним ребенком она может составить 10-12 процентов, с двумя детьми — 6 процентов, а при рождении третьего ребенка ставка снизится до 4 процентов. Специалисты объясняют такую инициативу стремлением компенсировать убытки в бюджете, возникшие из-за доступности льготной ипотеки.

