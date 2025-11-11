Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке объяснили

Аналитик Радченко: Дифференциация семейной ипотеки компенсирует убытки в бюджете

В Госдуме рассматривают закон о дифференциации ставок по семейной ипотеке. Зачем продвигается данная инициатива, в эфире НСН пояснила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Изменение ставки в зависимости от числа детей, по мнению аналитика, призвано компенсировать убытки в бюджете. Решение о дифференциации Радченко считает странным и полагает, что это говорит о желании властей играть по новым правилам. «Видимо, не хватает денег в бюджете, и поэтому они сейчас изобретают какие-то странные конструкции», — заявила она. Радченко отмечает, что на рынке нововведение не скажется и скорее предназначено для того, чтобы компенсировать убытки, возникшие из-за доступности льготной ипотеки.

Радченко, однако, отмечает, что принятие закона о дифференцированной ставке не поднимет спрос на новостройки. Гостья эфира утверждает, что у семей с тремя детьми не хватает дохода на покупку новостройки в нынешних условиях рынка, ведь спада цен не предвидится.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Для семей с одним ребенком она может составить 10-12 процентов, с двумя детьми — 6 процентов, а при рождении третьего ребенка ставка снизится до 4 процентов.