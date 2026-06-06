Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:24, 6 июня 2026Путешествия

В российском регионе разбился легкомоторный летательный аппарат

В Татарстане разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Неподалеку от села Казанбаш в Республике Татарстан разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно предварительной информации, трагедия произошла вечером 6 июня. «Пилот погиб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.

Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований транспортной прокуратурой будут приняты меры реагирования.

25 мая сообщалось, что в Красноярском крае самолет «Аэропракт» с двумя членами экипажа на борту разбился при жесткой посадке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

    В российском регионе разбился легкомоторный летательный аппарат

    Кадры насильственной мобилизации на Украине шокировали ирландского журналиста

    Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости стадиона РПЛ за последние семь лет

    Израиль заподозрили в прослушке спецпосланника президента США

    ВС России атаковали объекты ВСУ в трех областях

    Дмитриев рассказал о позиции Трампа по восстановлению отношений с Россией

    Финляндия пообещала сбивать украинские дроны

    На Западе отметили изменение отношения России к Евросоюзу

    В Италии сообщили о разногласиях Мелони с лидерами ЕС из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok