Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

Депутат Аксаков: Ставка по семейной ипотеке может начать зависеть от числа детей

Ставка по семейной ипотеке в 2026 году может стать дифференцированной и зависеть от числа детей, а также вырасти до 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ожидается, что ставка будет зависеть от количества детей в семье. Для семей с одним ребенком она может составить 12 процентов, однако рассматривается и вариант с 10 процентами. Для семей с двумя детьми ставка составит шесть процентов, а при рождении третьего ребенка ставка снизится до четырех процентов. Для семей с более чем тремя детьми ставка пока обсуждается.

Законопроект о введении таких ставок может быть рассмотрен и принят уже в этом году, а в следующем году начнет действовать, заявил депутат.

В настоящее время программа «Семейная ипотека» предусматривает единую ставку в размере около шести процентов. Программа ориентирована на семьи с детьми до 6 лет или с детьми-инвалидами, а также на многодетные семьи и семьи, планирующие купить жилье в регионах с низким уровнем строительства жилья.