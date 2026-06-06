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22:41, 6 июня 2026Бывший СССР

В Киеве девушка распылила газ в полицейского при мобилизации ее парня

В Киеве девушка попыталась помешать мобилизации ее парня, распылив в лицо полицейскому газ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) при содействии полицейского мобилизовали мужчину. Этому пыталась помешать его девушка: она распылила газ в полицейского. Соответствующие кадры публикует украинское издание «Страна».

«В Киеве на Дарнице девушка задула полицейского газом во время мобилизации ее парня», — говорится в сообщении. На опубликованной видеозаписи видно, что девушка препятствует проезду микроавтобуса. В это время оттуда выходит полицейский, и девушка распыляет в него газ.

После этого на помощь к девушке пришел прохожий. Он также пытался остановить микроавтобус, призывал «отпустить пацана» и звал на помощь других людей. Дальнейшая судьба мобилизованного неизвестна.

Ранее украинский офицер Геннадий Друзенко назвал ТЦК бандами, которым можно все, в том числе красть людей.

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