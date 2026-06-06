Стало известно о новой договоренности между Россией и Украиной

Россия и Украина договорились о механизме обмена справками для граждан

Россия и Украина договорились о механизме обмена справками для граждан. Об этом пишет «Фонтанка».

Речь идет, в частности, о документах, которые необходимы для подтверждения пенсионного стажа и других данных. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подтвердила данную информацию.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Он заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения. По его словам, Россия хотела бы подписывать договоренности с легитимным представителем Киева.