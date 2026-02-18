Реклама

Экономика
20:46, 18 февраля 2026Экономика

В России захотели изменить правила покупки квартир с льготной ипотекой

В РГР предложили сделать обязательной чистовую отделку при льготной ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Российской гильдии риелторов (РГР) предложили сделать обязательной чистовую отделку в квартирах, купленных с помощью льготной ипотеки. Об этом говорится в письме, направленном организацией премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

«Представляется целесообразным предусмотреть передачу жилья, приобретаемого по льготным программам в новостройках, с чистовой отделкой, обеспечивающей возможность немедленного заселения», — говорится в документе.

Как отметили авторы инициативы, мера поможет сократить время между покупкой и переездом, а также сэкономить на ремонте и временной аренде. Помимо этого, новые правила повысят эффективность бюджетной поддержки, поспособствуют развитию российских производителей стройматериалов и повышению рождаемости.

Ранее эксперт по недвижимости Михаил Клименков рассказал, что одним из сценариев будущего рынка ипотеки в России может оказаться охлаждение спроса и так называемая ипотечная зима.

