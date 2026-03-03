Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 3 марта 2026Экономика

Россияне заинтересовались ипотекой на один вид жилья

Спрос на ипотеку на вторичную недвижимость вырос в 2,4 раза
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне воспылали интересом к ипотеке на «вторичку». Таким наблюдением с агентством ТАСС поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По статистике компании, спрос на ипотеку для покупки готового жилья за последний год поднялся в 2,4 раза. Доля жилищных кредитов на вторичном рынке достигла 38 процентов в январе и 37 процентов в феврале.

Вырос показатель и на рынке загородного жилья — число запросов в сегменте увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2025 годом. На рынке загородной недвижимости доля сделок с использованием ипотеки составила 48 процентов в январе и 38 процентов в феврале.

Прежде всего такой скачок спроса эксперт объясняет снижением ипотечных ставок. Так, ставки по ипотеке в старом фонде снизились в среднем с 27,6 процента до 19,8 процента. Ипотечные ставки на покупку загородных домов опустились с 28,5 процента до 20,5 процента. При этом, как подчеркивает Решетникова, минимальные ставки достигают 16 процентов годовых. Коррекция Центробанком ключевой ставки, по мнению собеседницы агентства, обнадеживает заемщиков, которые рассчитывают найти жилье с максимальной скидкой и в будущем выгодно рефинансировать дорогую ипотеку. Спрос, как предполагает Решетникова, продолжит расти на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки до тех пор, пока в ассортименте останется достаточно объектов с 10-процентным дисконтом.

Ранее в ДОМ.РФ заявили об оживлении рынка ипотеки в стране. Для этого оказалось достаточно падения ставок ниже 20 процентов годовых, однако по-настоящему доступным жилищное кредитование в России, по мнению главы аналитического центра, станет только, когда ставки упадут ниже 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

    Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

    Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

    В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

    Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

    Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

    Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

    TikTok-полицейского с полумиллионом подписчиков задержали в российском регионе

    Мировые цены на дизель взлетели до уровней 2022 года

    Катар выступил с резким заявлением в адрес Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok