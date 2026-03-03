Россияне заинтересовались ипотекой на один вид жилья

Спрос на ипотеку на вторичную недвижимость вырос в 2,4 раза

Россияне воспылали интересом к ипотеке на «вторичку». Таким наблюдением с агентством ТАСС поделилась заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По статистике компании, спрос на ипотеку для покупки готового жилья за последний год поднялся в 2,4 раза. Доля жилищных кредитов на вторичном рынке достигла 38 процентов в январе и 37 процентов в феврале.

Вырос показатель и на рынке загородного жилья — число запросов в сегменте увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2025 годом. На рынке загородной недвижимости доля сделок с использованием ипотеки составила 48 процентов в январе и 38 процентов в феврале.

Прежде всего такой скачок спроса эксперт объясняет снижением ипотечных ставок. Так, ставки по ипотеке в старом фонде снизились в среднем с 27,6 процента до 19,8 процента. Ипотечные ставки на покупку загородных домов опустились с 28,5 процента до 20,5 процента. При этом, как подчеркивает Решетникова, минимальные ставки достигают 16 процентов годовых. Коррекция Центробанком ключевой ставки, по мнению собеседницы агентства, обнадеживает заемщиков, которые рассчитывают найти жилье с максимальной скидкой и в будущем выгодно рефинансировать дорогую ипотеку. Спрос, как предполагает Решетникова, продолжит расти на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки до тех пор, пока в ассортименте останется достаточно объектов с 10-процентным дисконтом.

Ранее в ДОМ.РФ заявили об оживлении рынка ипотеки в стране. Для этого оказалось достаточно падения ставок ниже 20 процентов годовых, однако по-настоящему доступным жилищное кредитование в России, по мнению главы аналитического центра, станет только, когда ставки упадут ниже 15 процентов.