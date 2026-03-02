Реклама

15:33, 2 марта 2026

В России заявили об оживлении рынка ипотеки

ДОМ.РФ: Рынок ипотеки в России оживился после коррекции ставок ниже 20 %
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рынок ипотеки в России активизировался. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Рынок оживился на фоне снижения ставок — для этого было достаточно, чтобы они опустились ниже 20 процентов годовых. «Я разговаривал с рядом банков. Они говорят, что выдачи начинают оживать даже на этих ставках», — отметил Гольдберг. Однако по-настоящему доступным жилищное кредитование в стране, по его мнению, станет только, когда ставки упадут ниже 15 процентов. О полном оживлении и восстановлении рыночной ипотеки в России можно будет говорить, когда ставка достигнет 12 процентов, добавил глава ДОМ.РФ.

В данный момент банки, по словам Гольдберга, отыгрывают последнюю коррекцию ключевой ставки. Ставка, как он предполагает, продолжат снижаться и опустятся к концу года до 12-13 процентов, за счет чего взлетят выдачи ипотеки. Если в прошлом году доля рыночных выдач не превышала 20 процентов, то в этом она может вырасти вдвое.

Ранее Гольдберг оценил, как быстро россияне могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке. По его расчетам, большинство семей может отложить необходимую сумму за два — два с половиной года. Правда, опросы показывают, что для трети населения этот срок превышает три года.

