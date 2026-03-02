Назван срок накопления на первый взнос по ипотеке в России

ДОМ.РФ: У семьи уходит 2-2,5 года на то, чтобы накопить на первый взнос

На то, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, у средней российской семьи уходит два — два с половиной года. Такой срок в беседе с агентством ТАСС назвал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

За такое время, по оценкам Гольдберга, средства на первый ипотечный спрос может собрать семья с совокупным годовым доходом порядка двух миллионов рублей. В своих расчетах собеседник агентства ориентировался на среднюю стоимость квадратного метра в размере 200 тысяч рублей, а за основу бралась квартира площадью 54 квадратных метра и ценой чуть более десяти миллионов рублей.

Как объяснил Гольдберг, банковские нормы позволяют тратить на выплату ипотеки до 35 процентов семейного дохода, то есть около 70-80 тысяч рублей. Доступным жилищный кредит считается, если на то, чтобы отложить сумму первоначального взноса, у заемщика уходит менее трех лет. «В последнее время срок накопления на ипотеку немного увеличился. Но он стабилизировался на уровне двух — двух с половиной лет», — прокомментировал глава ДОМ.РФ, отметив, что такой срок он считает неплохим.

Ранее россияне сами поделились, как быстро им удается накопить на первый взнос по жилищному кредиту. У 34 процентов опрошенных на это уходит больше трех лет, а больше 70 процентов респондентов признались, что не располагают такими накоплениями.