Стало известно о присутствии в Старобельске американского разведчика в момент атаки ВСУ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ атаковали Старобельск в момент его приезда в город. Об этом он рассказал изданию ТАСС.
Риттер отметил, что после ударов украинских БПЛА его оперативно эвакуировали из города.
«Когда уже прибыл в Старобельск, было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Меня быстро оттуда увезли, оказалось, что это действительно было попадание украинских дронов», — сообщил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ужасным военным преступлением удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Глава государства пояснил, что украинская сторона просит о встрече, однако в это же время совершает подобные преступления.