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18:58, 13 июня 2026Мир

Стало известно о возможной передаче новых российских ракет Ирану

Bloomberg: Иран мог пополнить арсенал новыми российскими ракетами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Handout via Reuters

Стало известно о возможной передаче новых российских ракет Ирану. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным разведки, Иран восстановил значительную часть своего ракетного арсенала во время перемирия с США. Так, Тегеран в настоящее время сохраняет около трех четвертей запасов оружия, которые у него были до войны, и способен быстро пополнить свои запасы в случае необходимости.

При этом отмечается, что в распоряжении страны могут находиться российские ракеты, произведенные за последний год.

Ранее в июне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном.

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