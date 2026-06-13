Bloomberg: Иран мог пополнить арсенал новыми российскими ракетами

Стало известно о возможной передаче новых российских ракет Ирану. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным разведки, Иран восстановил значительную часть своего ракетного арсенала во время перемирия с США. Так, Тегеран в настоящее время сохраняет около трех четвертей запасов оружия, которые у него были до войны, и способен быстро пополнить свои запасы в случае необходимости.

При этом отмечается, что в распоряжении страны могут находиться российские ракеты, произведенные за последний год.

Ранее в июне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном.