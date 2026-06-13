Названы сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном

Премьер Шариф: Мирное соглашение между США и Ираном окончательно оформят в течение суток

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал сроки окончательного оформления мирного соглашения между США и Ираном. На эту тему он высказался в своем аккаунте в социальной сети X.

Шариф утверждает, что оформление соглашения между странами завершится в течение суток. Пакистан, по его словам, готовится к электронному подписанию сделки, а на следующей неделе начнутся переговоры на техническом уровне.

Государственный деятель поблагодарил США и Иран за приверженность переговорам. Также он выразил признательность всем союзникам в регионе за поддержку. В заключение Шариф добавил, что это соглашение станет прочным фундаментом для мира.

Ранее была раскрыта схема общения США и Ирана. Так, обмен сообщениями между странами происходит с помощью курьеров, утверждает Bloomberg.