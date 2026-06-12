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06:24, 12 июня 2026Мир

Раскрыта схема общения США и Ирана

Bloomberg: США и Иран общаются через схему с курьерами для защиты Моджтабы Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном идет по сложной схеме с участием курьеров, чтобы сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Такой способ связи назвало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, предложения от американских переговорщиков проходят окольным дипломатическим путем. Знакомые с ситуацией источники отметили, что обсуждения Вашингтона и Тегерана — это «не столько реальные переговоры, сколько громоздкий процесс». Ситуацию также усложняют проблемы с интернет-соединением в Иране, из-за чего сообщения сторон передаются друг другу в течение нескольких дней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном. В то же время он отметил, что сторонам еще предстоит подписать документы. В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи назвал «спекулятивными» заявления Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.

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