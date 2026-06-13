40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа

40-летняя актриса Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа Евгения Рагулина

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», показала внешность мужа — бизнесмена Евгения Рагулина. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда поделилась коллажем, составленным из совместных снимков. На них 29-летний избранник артистки позировал с бородой, усами и лысой головой.

По данным из открытых источников, Рагулин родился в Молдавии, затем жил в Тюмени. В настоящее время он владеет компанией «Агломерат-Тюмень», занимающейся оптовой торговлей лакокрасочными изделиями. Согласно информации СПАРК-Интерфакс, в прошлом году чистая прибыль предприятия оказалась отрицательной — убыток составил почти 74 миллиона рублей.

Ранее в июне Карпович сообщила о замужестве. Также стало известно, что она беременна.