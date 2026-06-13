Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 13 июня 2026Ценности

40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа

40-летняя актриса Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа Евгения Рагулина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @m1r0slava_karpovich

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», показала внешность мужа — бизнесмена Евгения Рагулина. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда поделилась коллажем, составленным из совместных снимков. На них 29-летний избранник артистки позировал с бородой, усами и лысой головой.

По данным из открытых источников, Рагулин родился в Молдавии, затем жил в Тюмени. В настоящее время он владеет компанией «Агломерат-Тюмень», занимающейся оптовой торговлей лакокрасочными изделиями. Согласно информации СПАРК-Интерфакс, в прошлом году чистая прибыль предприятия оказалась отрицательной — убыток составил почти 74 миллиона рублей.

Ранее в июне Карпович сообщила о замужестве. Также стало известно, что она беременна.

Обсудить
Последние новости

Стало известно о скорой встрече Трампа с Зеленским

Кандидат на пост мэра Кракова опубликовала провокационное видео с украинским флагом

Стало известно о возможной передаче новых российских ракет Ирану

Лимиты на продажу бензина ввели на заправках крупного российского региона

ФИФА попросила сборную Египта поменять форму перед чемпионатом мира

Выросло число жертв ДТП под Москвой

40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа

Обувь гостьи на свадьбу подруги прозвали ботинками пенсионерок в сети

США забеспокоились из-за беспилотников и террористов-одиночек во время чемпионата мира

Найдено объяснение легкому вовлечению мошенниками подростков в преступления

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok