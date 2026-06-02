09:46, 2 июня 2026Культура

Звезда «Папиных дочек» вышла замуж

Актриса Мирослава Карпович сообщила о замужестве
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мирослава Карпович, наиболее известная по роли Маши в сериале «Папины дочки», вышла замуж. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовав фотографии с регистрации брака.

Карпович оставила избранника за кадром и не рассекретила его имя, но дала понять, что он не принадлежит к актерской профессии. «Мама, семья, жена. Люблю вас!» — написала артистка.

Ранее Карпович опровергла слухи о романе с партнером по спектаклю «Мастер и Маргарита» Евгением Банифатовым. Она подчеркнула, что распространившееся в сети фото, на котором она позирует с актером и якобы объявляет о помолвке, является обрезанной версией общего снимка с коллегами.

