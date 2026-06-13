Стало известно о скорой встрече Трампа с Зеленским

Трамп примет участие в рабочей встрече с президентом Украины Зеленским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп примет участие в рабочей встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции на следующей неделе. Об этом стало известно от высокопоставленных представителей американской администрации, передает Reuters.

Саммит пройдет с 15 по 17 июня во Французских Альпах, в городе Эвиан, недалеко от Швейцарии.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер станет участником саммита G7. Политик пояснил, что Зеленский примет участие в сессии, посвященной конфликту на Украине. Однако французский лидер не раскрыл, приедет ли глава Украины на встречу или будет присутствовать на мероприятии по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что к саммиту G7 присоединятся Египет, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).