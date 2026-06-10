Макрон: Египет, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ присоединятся к саммиту G7

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, кто примет участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет в Эвиане на юго-востоке Франции с 15 по 17 июня. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции в Париже Макрон назвал участников саммита G7 и сообщил, что на встрече будут присутствовать представители четырех ближневосточных стран, а также стран Азии, Африки и Южной Америки.

Известно, что 16 июня лидеры G7 проведут рабочее заседание на тему судоходства в Ормузском проливе и ситуации с иранскими ядерной и ракетной программами. Они также обсудят влияние войны США и Израиля против Ирана на экономику других стран. «К этому заседанию присоединятся Египет, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты», — добавил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. До этого сообщалось, что государства «Группы семи» обсуждают создание постоянного секретариата.

