Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 10 июня 2026Мир

Макрон назвал участников саммита G7

Макрон: Египет, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ присоединятся к саммиту G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, кто примет участие в саммите Группы семи (G7), который пройдет в Эвиане на юго-востоке Франции с 15 по 17 июня. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции в Париже Макрон назвал участников саммита G7 и сообщил, что на встрече будут присутствовать представители четырех ближневосточных стран, а также стран Азии, Африки и Южной Америки.

Известно, что 16 июня лидеры G7 проведут рабочее заседание на тему судоходства в Ормузском проливе и ситуации с иранскими ядерной и ракетной программами. Они также обсудят влияние войны США и Израиля против Ирана на экономику других стран. «К этому заседанию присоединятся Египет, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты», — добавил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. До этого сообщалось, что государства «Группы семи» обсуждают создание постоянного секретариата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

    В Volga рассказали о перспективных машинах для россиян

    Захарова предложила купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО в поврежденный из-за атаки ВСУ музей

    В Москве нашли самую дорогую кладовку

    Двое детей пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

    Перешедший в сборную Азербайджана сын Плющенко представил новую программу

    В Латвии отменили выступление американского рэпера из-за его концертов в России

    Макрон назвал участников саммита G7

    Минтруд рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина

    Три города на Кубани остались без воды из-за аварии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok