Страны G7 начали обсуждать создание постоянного секретариата

Государства «Группы семи» (G7) обсуждают создание постоянного секретариата, пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Страны "Большой семерки" ведут переговоры о создании постоянного секретариата для обеспечения сохранения инициатив объединения по увеличению поставок критически важных минералов», — уточнило агентство.
Как указали журналисты, инициатива появилась на фоне желания государств сократить зависимость от Китая, который доминирует в производстве минералов, необходимых для оборонного сектора, энергетического перехода и развития обрабатывающей промышленности.