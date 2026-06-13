Обувь гостьи на свадьбу подруги прозвали ботинками пенсионерок в сети

Обувь блогерши Ольги на свадьбу подруги прозвали ботинками пенсионерок в сети. Ролик, набравший почти миллион просмотров, был опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом its_olga_style разместила видео, в котором продемонстрировала наряд на торжество. Так, она выбрала молочное платье на тонких бретелях, состоящее из юбки-баллона.

При этом гостья праздника призвала пользователей сети помочь подобрать ей обувь и показала варианты. Среди них были открытые босоножки на невысокой платформе кремового и черного цветов. «Девочки, выручайте!» — подписала россиянка.

Зрители раскритиковали обувь Ольги в комментариях под постом. «У какой бабки вы их подобрали?», «Лучше останьтесь дома», «Я надеюсь это шутка», «Черный на левую, белый на правую», — иронично написали они.

В мае популярную модель высмеяли в сети за нелепый фотошоп живота. Австралийская блогерша и модель Изабель Мазерс позировала в коричневых брюках и укороченном худи, повернувшись к камере боком.